البرلمان يناقش قريبا مشروع قانون إنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران وأوراسیا

واضاف اردکانیان الیوم الأحد، خلال اجتماعه مع عدد من التجار ورجال الأعمال المعنيين بالتجارة مع روسيا، انه من المقرر ان یتم التصویت علی مشروع قانون إنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران وأوراسیا فی مجلس الشورى الإسلامي وذلك قبل إقامة الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشتركة بين إيران وروسيا.

تجدر الاشاره، ان الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشتركة بين إيران وروسيا والمؤتمر الثاني للتجارة بین ایران وشمال القفقاز (المقاطعات الجنوبية لروسيا) سینعقدان من 16 حتی 18 حزيران/يونيو في مدينتي طهران وإصفهان.

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