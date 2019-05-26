السفيرة الباكستانية : تنمية السياحة تؤدي إلى تعزيز العلاقات بين ايران وباكستان

وخلال زيارتها الیوم الاحد لمدينة نيشابور التابعة لمحافظة خراسان الرضوية (شرق) وتفقدها ورش العمل في مجال الصناعات اليدوية والمواقع الثقافية في هذه المدينة، اشارت رفعت مسعود إلى ان معظم السياح الباكستانيين يقصدون ايران من أجل زيارة العتبات المقدسة، قائلة "إن السياحة يجب ألا تقتصر على الزيارة ويجب أن تتوسع الى المجالات الترفيهية والسياحية والتجارية الأخرى ايضا، الأمر الذي يتطلب التعرف على المعالم السياحية الجميلة والطاقات الموجودة في المدن الايرانية".

واضافت، أن المدن الايرانية تتميز بخصائص فريدة من نوعها لاستقطاب السياح وعلى هذا الاساس فإن حجر الفيروز النيشابوري مثلا يعد علامة تجارية على الصعيد العالمي.

هذا، وزارت السفيرة الباكستانية لدى ايران مقبرة عمر خيام وايضا العطار النيشابوري وسوق نيشابور.

**ح ح/ ح ع**