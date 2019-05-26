لجنة الأمن القومي النيابية تناقش الأوضاع فی فلسطين والتطورات الإقليمية

وقدم نجفي خوشرودي، شرحا عن إجتماع اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وقال: ان إجتماع اليوم لهذه اللجنة، حضرها السفير الفلسطيني لدى الجمهورية الإسلامية الى جانب ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين والأجهزة المعنية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي النیابية، ان السفير الفلسطيني في إيران، قال خلال الإجتماع: "ان الوحدة هي الطريق الوحيد الموجود أمامنا"؛ مضيفا، "ان إيران هي القوة الإقليمية العظمى في المنطقة وان الهدف من تنفيذ بعض المشاريع بما في ذلك إقامة بعض المؤتمرات، هو توجيه ضربات الى إيران وذلك من أجل الحفاظ على الكيان الإسرائيلي المزيف".

وتابع: ان الممثل عن حركة حماس قال بدوره، ان موضوع القدس الشريف هو موضوع وحدة العالم الإسلامي وأشار الى المشروع المشترك لترامب ونتانياهو؛ مضيفا، "اننا أصبحنا على وشك تحقيق النصر النهائي" ومؤكدا، "ان إيران هي القاعدة الرئيسة للمقاومة".

وأكد نجفي خوشرودي أهمية الإحتفاء بيوم القدس العالمي للعام الحالي؛ مضيفا ان ضرورة تعزيز التضامن بين دول العالم الإسلامي لمواجهة إمحاء القضية الفلسطينية، ونفي إمكانية بيع أراضي بلد ما مقابل مبلغ من المال، والعلاقة بين الضغوط الأميركية على إيران مع دعم فلسطين، شكلت أهم محاور هذا الإجتماع.

وأضاف انه، تم كذلك خلال هذا الإجتماع التأكيد على أن مختلف المؤامرات التي لطالما حيكت ضد الشعب الفلسطيني على مدى العقود الأخيرة كان مصيرها الفشل كافة؛ مؤكدا ان مؤتمر البحرين أيضا لن يحقق النجاح.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، ان إقامة علاقة موضوعية بين إيران والقضية الفلسطينية يشكل جزءا من الستراتيجية العامة المتبعة (من قبل الأعداء) للضغط على دول العالم الإسلامي وبث الفرقة بينها.

إنتهي**أ م د