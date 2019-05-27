ايران والعراق يتفقان على حل مشاكل التبادل التجاري في معبر "سومار-مندلي"

وقال الملحق العسكري في السفارة الايرانية ببغداد العميد مصطفى مراديان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء الاحد، انه اثر المحادثات التي جرت بين الجانبين فقد تم حل مشاكل الايام الاخيرة في هذا المعبر وسيتم استئناف التبادل بدءا من يوم الثلاثاء.

يذكر انه اثر اغلاق المعبر من الجانب العراقي بسبب بعض المشاكل القانونية فقد شهدت هذه النقطة الحدودية ازدحاما كبيرا للشاحنات الايرانية الحاملة للبلاط وحجر البناء والسيراميك المصدرة الى العراق.

ووقع الاتفاق الذي ينظم عملية الدخول والخروج من المعبر ، في منطقة مندلي الحدودية، بين 3 وفود تمثل الحكومة العراقية برئاسة مدير عام المعابر الحدودية العراقية كاظم العقابي ووفد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة مدير عام شؤون الحدود في وزارة الداخلية شهريار حيدري ووفد السفارة الايرانية ببغداد برئاسة الملحق العسكري العميد مصطفى مراديان.

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