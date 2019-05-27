ايران الاسلامية تحيي ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)

وبهذه المناسبة، اقيمت بعد صلاة الظهر من يوم امس الاحد مراسم العزاء وقراءة المراثي بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي (حفظه الله) في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران؛ شارك فيها حشد غفير من ابناء الشعب الايراني وبمختلف شرائحه.

كما في مدينة مشهد المقدسة (شرق) وتحديدا مرقد الامام الرضا (عليه السلام) اقيمت مساء امس الاحد مراسم مماثلة احياء لذكرى استشهاد الامام علي (ع) حيث المراثي والاشعار التي تناغم هذا المصاب الجلل، بحضور الآلاف من زوار ثامن ائمة اهل البيت (ع).

وان ما يميّز الليلة الثانية من ليالي القدر (ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك- وفقا لمدرسة اهل البيت عليهم السلام) تزامنها مع ليلة استشهاد الامام علي (عليه السلام) وهو ما تجسد في مراسم احياء هذه الليلة المباركة حيث مجالس العزاء والرايات السوداء التي رفعت في ارجاء البلاد احیاء لهذه المناسبة الاسلامية العظمى.

وتجدر الاشارة هنا ايضا الى السنّة الحسنة التي اعتاد عليها الايرانيون سنويا بالتزامن مع ليالي القدر وذكرى استشهاد الامام علي (ع)، المتمثلة بحملات التبرع بالدم، والتي اقيمت هذا العام ايضا في مختلف المحافظات بما فيها العاصمة طهران.

انتهى ** ح ع