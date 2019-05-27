مصدر مسؤول : اختيار جزيرة كيش لاستضافة المسابقات الرياضية الدولية

جاء ذلك خلال الاجتماع مشترك الاول لاستعراض المسابقات والاحداث الرياضية بين الدول الاعضاء بمنظمة "اكو"، والذي عقد في طهران (اليوم الاثنين)، بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية سيد عباس صالحي اميري، والمدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة غلامحسين مظفري، وامين منظمة ايكو محمد مهدي مظاهري الى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

وفي تصريح له خلال الاجتماع، نوه صالحي اميري بتوفر الظروف المناسبة والامكانيات المميزة في جزيرة كيش، وبما يتيح لها استضافة مخيمات التدريب والمسابقات الرياضية على الصعيدين الوطني والدولي.

واضاف، انه نظرا للظروف المناخية والامنية المناسبة في كيش ابدى العديد من المدربين المتمرسين الايرانيين الى جانب رياضيين في الدول الاسيوية، ابدوا رغبتهم في اقامة مخيماتهم الرياضية داخل هذه الجزيرة.

وفي السياق، اكد رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية على ضرورة تعزيز البنى التحتية وتقديم كامل الدعم للانشطة الرياضية في كيش.

ولفت الى ضرورة التخطيط واعداد برنامج عملي في جزيرة كيش بهدف التسريع في وتيرة الاجراءات لإقامة عدد من المسابقات بين الدول الاعضاء في منظمة ايكو بحلول موسم الشتاء القادم.

انتهى ** ح ع