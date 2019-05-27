روسيا تعلن دعمها لمبادرة ايران حول توقيع معاهدة عدم الاعتداء الاقليمية

تصريحات لافروف هذه جاءت اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغز" في موسكو؛ لافتا الى ان روسيا تعتبر مباردة ايران حول توقيع معاهدة عدم الاعتداء بانه اجراء صائب.

وتطرق وزير الخارجية الروسي الى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول ارسال الف و500 شخص جندي اضافي الى منطقة الخليج الفارسي، محذرا ان هذا القرار من شانه ان يؤدي الى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"، قد اعلن في تغريدة له امس، انه اقترح خلال مباحثاته مع كبار المسؤولين العراقيين توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين الدول الاقليمية.

انتهى ** ح ع