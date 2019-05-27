روحاني يهنئ بذكرى الاستقلال في جمهورية اذربيجان

واكد الرئيس روحاني في رسالته الى علييف، ان ايران وجمهورية اذربيجان الجارتين، تمكنتا انطلاقا من القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والمذهبية العريقة بينهما ومنذ استقلال هذا البلد، ان تقيما علاقات مرموقة ومتسمة بحسن الجوار، ومصمّمتان في سياق تنمية وتوسيع التعاون المشترك بشتى المجالات على منح شعبيهما المزيد من السعادة والنهوض بمستوى السلام والاستقرار في المنطقة.

وجاء في ختام رسالة رئيس الجمهورية الى نظيره الاذربيجاني : اسأل الباري تعالى لفخامتكم بالسلامة والتوفيق، ولشعب اذربيجان الشريف بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع