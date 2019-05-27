٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٩:٠١
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روحاني يهنئ بذكرى الاستقلال في جمهورية اذربيجان

روحاني يهنئ بذكرى الاستقلال في جمهورية اذربيجان

طهران / 27 ايار / مايو / ارنا – بعث رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" رسالة تهنئة الى نظيره الاذربيجاني "الهام علييف" بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستقلال هذا البلد؛ منوها فيها بإرادة طهران وباكو في سياق تنمية وتوسيع التعاون المشترك بشتى المجالات لمنح شعبي البلدين المزيد من السعادة والنهوض بمستوى السلام والاستقرار في المنطقة.

واكد الرئيس روحاني في رسالته الى علييف، ان ايران وجمهورية اذربيجان الجارتين، تمكنتا انطلاقا من القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والمذهبية العريقة بينهما ومنذ استقلال هذا البلد، ان تقيما علاقات مرموقة ومتسمة بحسن الجوار، ومصمّمتان في سياق تنمية وتوسيع التعاون المشترك بشتى المجالات على منح شعبيهما المزيد من السعادة والنهوض بمستوى السلام والاستقرار في المنطقة.

وجاء في ختام رسالة رئيس الجمهورية الى نظيره الاذربيجاني : اسأل الباري تعالى لفخامتكم بالسلامة والتوفيق، ولشعب اذربيجان الشريف بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع

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