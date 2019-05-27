محافظ كرمانشاه : منفذ سومار الحدودي يحظى بأهمية بالغة لدى ايران والعراق

جاءت تصريحات محافظ كرمانشاه اليوم الاثنين خلال الاجتماع المشترك مع محافظ ديالى العراقية "مثنى علي التميمي" الذي اقيم اليوم الاثنين في منطقة خسروي الحدودية الرسمية مع العراق.

واعرب بازوند عن امله ان تصب نتائج هذا الاجتماع والمباحثات الثنائية في سياق مصالح الشعبين والبلدين.

وتطرق محافظ كرمانشاه الى الاجتماع الذي عقد امس الاحد بين مدير عام الشؤون الحدودية بوزارة الداخلية الايرانية، وحاكم بلدة غيلانغرب (غربي المحافظة) مع رئيس هئية الحدود والجمارك في العراق "كاظم العقابي"؛ مؤكدا ان الاتفاق الذي وقعه الجانبان يعود بالفائدة قطعا الى كلا المحافظتين كرمانشاه وديالى.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار بازوند الى التوافقات الحاصلة بين ايران والعراق خلال زيارة الرئيس روحاني الى بغداد؛ مبينا ان من بين هذه الاتفاقات يشار الى تاسيس 5 مدن صناعية حدودية مشتركة بين البلدين.

وتابع، لقد حصلت محافظة كرمانشاه على تصريح من الحكومة بشان تاسيس مدينة صناعية في قصرشيرين بمساحة وقدرها 300 هكتار.

واردف هذا المسؤول الايراني : نحن مستعدون للتعاون مع محافظة ديالى لانشاء هذه المدينة الصناعية؛ مبينا ان هذا المشروع يسهم كثيرا في تنمية العلاقات الاقتصادية والصادرات وتعزيز التعاون بين الجانبين.

الى ذلك، اكد محافظ ديالى على استعداده للتعاون الشامل مع محافظة كرمانشاه.

وقال التميمي خلال الاجتماع المشترك بحضور الوفد الايراني اليوم : ان جمهورية العراق ومحافظة ديالى لن تنسيان ابدا مساعدات وجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضاء على داعش في العراق؛ مؤكدا ان بلاده تواصل جهودها لتنمية العلاقات مع ايران.

كما اشار محافظ ديالى الى اهمية منفذ سومار الحدودي ودوره في مجال تعزيز التبادل التجاري مع العراق؛ مصرحا انه سيبذل جهده لتصبح هذه المنطقة واحدة من اهم المنافذ الحدودية الايرانية ذات الصلة مع العراق.

واكد التميمي على استعداد محافظة ديالى لرفع حجم الاستثمارات المشتركة مع محافظة كرمانشاه.

انتهى ** ح ع