قذيفة صاروخية استهدفت طائرة شمال فلسطين

القذيفه الصاروخية المضادة للطائرات التى اُطلقت سقطت فى الأراضى السورية، دون التبليغ عن أضرار أو إصابات.

وردا على ذلك هاجم جيش الإحتلال قبل قليل المنصة التى أُطلقت منها القذيفة.

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