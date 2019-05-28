٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠
رمز الخبر 83329849
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الناطق بلسان جيش الإحتلال:

قذيفة صاروخية استهدفت طائرة شمال فلسطين

قذيفة صاروخية استهدفت طائرة شمال فلسطين

غزه- ايرنا- تم إطلاق نار مضادات أرضية للطائرات امس الاثنين تجاه طائرة عسكرية مقاتلة أثناء رحلة روتينية شمال فلسطين المحتله.

القذيفه الصاروخية المضادة للطائرات التى اُطلقت سقطت فى الأراضى السورية، دون التبليغ عن أضرار أو إصابات.
وردا على ذلك هاجم جيش الإحتلال قبل قليل المنصة التى أُطلقت منها القذيفة.

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