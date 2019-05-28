قذيفة صاروخية استهدفت طائرة شمال فلسطين

القذيفه الصاروخية المضادة للطائرات التى اُطلقت سقطت فى الأراضى السورية، دون التبليغ عن أضرار أو إصابات.
وردا على ذلك هاجم جيش الإحتلال قبل قليل المنصة التى أُطلقت منها القذيفة.
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غزه- ايرنا- تم إطلاق نار مضادات أرضية للطائرات امس الاثنين تجاه طائرة عسكرية مقاتلة أثناء رحلة روتينية شمال فلسطين المحتله.
القذيفه الصاروخية المضادة للطائرات التى اُطلقت سقطت فى الأراضى السورية، دون التبليغ عن أضرار أو إصابات.
وردا على ذلك هاجم جيش الإحتلال قبل قليل المنصة التى أُطلقت منها القذيفة.
انتهي**387**1110
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