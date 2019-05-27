قائد الثورة يحضر مراسم عزاء بذكرى استشهاد الامام علي (ع)

وجرت هذه المراسم في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور سماحة القائد وحشد كبير من المواطنين.

وفي الراسم تلا عدد من قراء المراثي قصائد في رثاء امير المؤمنين (ع) ومصائب أهل البيت بالمناسبة.

انتهى ** 2342