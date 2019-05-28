امریکا وضعت نفسها في ورطة لا تحمد عقباها

واشار فواز اليوم الثلاثاء في حوار خاص مع مراسلة ارنا الي سياسة امريكا المتمثلة في فرض العقوبات على بعض دول العالم وقال: أستطيع القول بأن الولايات المتحدة وصلت في عهد ترامب إلى قمة العدائية مع دول العالم ومنها روسيا والصين وايران وسوريا وفنزويلا و غيرها .إلا ان صمود شعوب هذه البلدان والسياسات الحكيمة لقادتها أفشلت مفاعيل هذه العقوبات وسنشهد قريباً الارتدادات السلبية لهذه السياسة على الولايات المتحدة و ستكون بداية نهايتها .

و بشأن أهداف امريكا من وراء توجيه اتهامات لسوريا حول استخدام الاسلحة الكيماوية اكد إن مسرحية استخدام السلاح الكيميائي من قبل الجيش العربي السوري أصبحت هزيلة من قبل أغلب دول العالم ولم يعد أمام الولايات المتحدة للتدخل المباشر لمساندة حليفها التركي ومجموعاته الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة لكسب أوراق تفاوض مع الدولة السورية وحلفاءها للخروج بأقل الخسائر السياسية من المنطقة .

و أضاف فواز: هنا أنا أجزم بأن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها أمام حلفائها الأوربيين الذين بدؤوا بالتململ من المشاكل التي تفتعلها أميركا في العالم و آخرها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وفي جانب اخر من الحوار تطرق البرلماني السوري الي موضوع اللاجئين السوريين بالقول: الرحمة لأرواح شهداء الوطن والتحية للجيش العربي السوري البطل و محور المقاومة الشجعان. إن موضوع اللاجئين السوريين كان مفتعلا من قبل دول التآمر على سورية فقد لاحظنا بناء المخيمات قبل أن يغادر سوري واحد وطنه و مورست عليهم الضغوط في مخيمات اللجوء لتغيير موقفهم من دولتهم التي لم تدخر جهداً بإعادتهم معززين مكرمين لديارهم واتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي تساعد على عودتهم مثل التسويات وشطب طلب الإحتياط للخدمة العسكرية و غيرها .

و شدد بالقول ان الولايات المتحدة قائدة الحرب على سورية، تسعى لاستغلال اللاجئين وعرقلة عودتهم إلى وطنهم بهدف استخدام أصواتهم الانتخابية كما تعتقد ضد السيد الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢١ .

وحول الأخبار التي تشير الى محاولات امريكية لتوطين اللاجئين السوريين والقلق اللبناني ازاء تلك المحاولات، أجاب: أعتقد بأن موضوع التوطين غير مطروح بالمعنى الحقيقي إنما هم يريدون الاستفادة من وجود أهلنا اللاجئين وممارسة الضغوط المباشرة عليهم لتحقيق مكاسب سياسية وبنفس الوقت هو موضوع ضغط على دول اللجوء .

و بالمناسبة اشار الی يوم القدس العالمي قائلا يوم القدس الذي أطلقه آية الله الخميني رحمه الله أصبح يؤرق دول الاستعمار وعلى رأسها الشيطان الأكبر بأن المسلمين لن ينسوا قضيتهم و بوصلتهم فلسطين ولا غرابة من دول التآمر العربي أن تحاول بيع القضية بصفقة القرن ولكن أحرار العالم لن يقبلوا بمرور هذا المشروع و سيكون يوم القدس هذا العام مختلف عما سبقه من السنين .

انتهي**1110**2041**