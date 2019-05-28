ماكرون لم يرحم حتى الاستقلال السياسي والقضائي لفرنسا!

الاجراء الفرنسي في اعتقال مهندس إيراني في الحقيقة هو نوع من إعلان حرب على العملية العلمية الإيرانية، وهي قضية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويجب على فرنسا الاجابة عليها.

النقطة المهمة هي أن هذا الاجراء الفرنسي، بالإضافة إلى كونه عملاً مناهضا للعلم، هو أيضا عمل ضد حقوق الإنسان، لأن سجل أمريكا يظهر سلوكهم اللاإنساني مع السجناء. وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، من بين ملايين الأسرى الأمريكيين الذين غالبا ما يكونون ملونين، فإن الكثير منهم يقبعون بالسجن في أسوأ الأحوال.

ومع ذلك ، يبدو أن الهدف الفرنسي من هذا الاجراء هو ابتزاز الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ذكرت السلطات الفرنسية في العديد من المناسبات أن الاتفاق النووي غير مكتمل وأنه يجب إضافة القضايا الصاروخية والإقليمية الية، كما اعتبرت فرنسا أن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني غير مقبول، وأعلنت أنه يتنافى مع الاتفاق النووي في الوقت الذي اعتمدت دائما نهجا غير بناء تجاه التزاماتها في الاتفاق النووي.

تعامل إيران، كما هو الحال دائما، كان وفقا لحقوقها وواجباتها، وترفض الاستسلام للابتزاز، بما في ذلك الممارسة الفرنسية الحالية، على الرغم من أن إيران ستستخدم جميع القدرات المتاحة لحماية مواطنيها واطلاق سراحهم في جميع أنحاء العالم. ولن تتخلى عن حقوقها في متابعة هذه المسألة.

بطبيعة الحال، فإن رئيس الإليزيه، قد كشف للعالم بهذا التسليم، عن عدم استقلاله السياسي من ناحية، وعدم استقلال القضاء في بلاده من ناحية أخرى.

النقطة المهمة هي أن الفرنسيين يعتبرون هذه الخطوة بشكل طبيعي عملاً أمنيا وخدمة للإنسانية، لكن يجب تذكيرهم بأن العديد من الأسر في العالم، وخاصة في إيران، لا تزال تعاني من موت أحبائها نتيجة استخدام الدم الملوث الفرنسي. لذلك يجب على حكومة باريس أن تجيب أولاً على سبب عدم معاقبة عناصر نقل الدم الملوث الى إيران رغم مرور عدة سنوات ؟ كيف يزعمون أنهم يتصرفون من أجل أمن واستقرار البشرية في حين أنهم ليسوا مستعدين حتى للوفاء بالتزاماتهم في صناعة السيارات والطائرات ، والتي ترتبط مباشرة بحياة الناس؟

بالطبع، هذه السلوكيات الفرنسية اللاإنسانية وضد حقوق الانسان تبدو طبيعية، لأن سياسة هذا البلد أصبحت الآن في يد شاب عديم الخبرة وضع كل بيضه في سلة لص باسم ترامب وربما لن نكون مبالغين ان نقول ان فرنسا تمر باكثر مرحلة في تبعيتها لامريكا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا اعتقال الدكتور "مسعود سليماني" ، كبير الباحثين في مجال الخلايا الجذعية وأستاذ مشارك في جامعة اعداد المعلمين، والذي سافر إلى الولايات المتحدة في رحلة علمية قبل ثمانية أشهر، حيث تم اعتقاله هناك بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وهو في السجن، وهذا دليل آخر على السلوك الأمريكي اللاإنساني والعدواني.

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