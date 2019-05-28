الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي بات يهدد مرضى "جلد الفراشة" في ايران

مرض "جلد الفراشة" هو نتيجة لخلل في إنتاج نوع من البروتين الذي يحمله الجلد منذ الولادة، حيث يواجه المريض العديد من المضاعفات الجلدية مثل الجروح العميقة والنزيف وما إلى ذلك.

لتقليل وتيرة التقدم بالمرض وتقليل آلام هؤلاء المرضى، اتخذت شركات الأدوية حول العالم إجراءات. إحدى هذه الشركات هي شركة الأدوية السويدية ، التي تسمى molnlyke)) ، والتي تقوم بتصنيع ضماد ذي العلامة التجارية (mepilex) وأصبح منتجا فعالا في ضماد جروح هؤلاء المرضى، ويعرف في الصيدليات بضماد مبليكس وهو العلاج الرئيسي لمرضى إنحلال البشرة الفقاعي.

في إيران ، تقوم وزارة الصحة سنويا باستيراد هذه الضمادات وتقدمها مجانا لهؤلاء المرضي، لكن من المؤسف، انه ومنذ العام الماضي، ومع بدء العقوبات المشينة التي فرضتها الولايات المتحدة، رفضت الشركة بيع الضمادات إلى إيران ولم يتم الحصول على بديل مناسب لها حتى الآن .

النقطة المهمة أن مرضى إنحلال البشرة الفقاعي يعتمدون على هذا النوع من الضمادات وحياتهم في خطر شديد ، حيث أن 300 من هؤلاء المرضى قد تدهورت حالتهم الصحية منذ بداية العقوبات الأمريكية، وسبعة فقدوا حياتهم.

وفي الوقت نفسه، تزعم امريكا أن المجالات الطبية لا تخضع للعقوبة، وأن الأوروبيين الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ، وخاصة السويديين، يعرضون حياة الأطفال الايرانيين المصابون بمرض "جلد الفراشة للخطر.

انتهى** 2344