تصدير البضائع من كرمانشاه يزداد ۲۷ بالمائة

وقال حيدري اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا: ان حجم التصدير من كرمانشاه سجل زيادة من ناحية القيمة بنسبة ۲۷ بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي و۱۶ بالمائة من ناحية الوزن.

واضاف : تم خلال الشهرين الماضيين تصدير بضائع بقيمة ۴۷۱ مليون و۶۰۸ الاف و۸۲۰ دولار الى خارج البلاد بلغت زنتها مليونا و۲۸ الف و۱۹۷ طن من حدود محافظة كرمانشاه.

واوضح المدير العام للجمارك بمحافظة كرمانشاه ان البضائع المصدرة هي عبارة عن الطماطم والبطيخ وقضبان الحديد وانواع البوظة ومبردات والاجهزة المنزلية والمواد البلاستيكية وانواع اللبن والاسمدة الكيمياوية واطباق الميلامينمشيرا الى ان معظم هذه السلع تم تصديرها إلى العراق.

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