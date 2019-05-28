فيلم "الحد" الایرانی يحصد جائزة المهرجان الفرنسي

وعقدت برامج مهرجان انتر 2 مارش الدولي في دورته العاشرة خلال فترة 18 لغاية 24 ايار / مايو الحالي في مدينة كان الفرنسية.

ويستضيف المهرجان الذي يقام سنويا في فرنسا برعاية اتحاد القوي الفرنسي تزامنا مع مهرجان كن، ما يتراوح بين 40 و 250 فلما قصيرا من 50 بلدا تتمحور حول المشاكل التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة.

ويسلط فيلم "الحد" في سبع دقائق الضوء على المشاكل التي تحدث لهذه الشريحة المجتمعية.

يذكر ان هذا الفيم الايراني سبق وان شارك في مهرجانات دولية وحصل بعض الجوائز فيها؛ وعلى سبيل المثال يشار الى مهرجان "فورت لادرديل" الامريكي الـ32 كما فاز بجائزة من مهرجان "موندنس، وجائزة افضل فيلم قصير اجنبي في مهرجان "هاليوود هيلز" في امريكا، و جائزة افضل فيلم قصير من مهرجان "تريان" الدولي و ثلاث جوائز اخرى من مهرجان south Georgia الامريكي.

انتهي** 1453/ ح ع**