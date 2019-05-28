٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٥:٤٧
رمز الخبر 83331256
٠ Persons

وزير النفط: نتفاوض مع الهند لتطوير حقل فرزاد B

وزير النفط: نتفاوض مع الهند لتطوير حقل فرزاد B

طهران- قال وزير النفط الإيراني، إن الشركة الهندية ما زالت غير متقدمة في تطوير حقل فرزاد ب للغاز، لكن نيتنا هي إجراء آخر محادثات معها، ومع ذلك ، إذا لم تعلن استعدادها ، فسنعمل مع شركة إيرانية، على الرغم من أن الشركة الهندية ستكون في الأولوية فيما لو اعلنت استعدادها لإكمال حقل الغاز.

وأضاف بيجن زنكنه اليوم الثلاثاء، في حديث عن آخر المستجدات لاستكمال تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي للغاز: ما زلنا نتحدث ونتشاور مع الصينيين لاستكمال المرحلة 11، رغم أنهم كانوا في إيران حتى وقت قريب، وغادروا البلاد مؤخرا.

وقال إن شركة صينية تتولى قيادة كونسورتيوم و تمتلك 80 ٪ من حصة المشروع فيما تتولى الشركة الإيرانية حصة 20 ٪ ، موضحا أن الشركات الإيرانية غير قادرة على إكمال المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، وبالتالي ، يجب على الصينيين أولا أن يكونوا مستعدين حتى يبدأ العمل لأكمال المرحلة ، قد تكون العقوبات المفروضة على إيران، السبب وراء تأجيل الصينيين لتواصلهم مع إيران.

و عن العقد الأخير مع الشركة الهندية لتطوير حقل فرزاد ب للغاز، أوضح زنكنه بانه تم أعداد خطة لتمويل تطوير حقل فرزاد ب وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ويقع حقل "فرزاد ب" للغاز في غرب حقل بارس الشمالي وشمالي غرب حقلي كلشن وفردوسي في مياه الخليج الفارسي.

يعد حقل فرزاد ب للغاز أحد الحقول المشتركة للغاز بين إيران و السعودية ، وتم كشفه في عام 2012 ، و بدأ إنتاج الغاز الطبيعي ومكثفات الغاز منه في عام 2013 من قبل السعودية ، و كذلك يمر حوالي 10 سنوات من المحادثات بين إيران والهند لتوقيع عقد لتطوير حقل  فرزاد B  للغاز، ولم يوقع على هذا العقد حتى الان.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 3 =