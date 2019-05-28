مصدر مسؤول يعلن ازالة العقبات من مسار التعاون التجاري مع قطر

واضاف موسى بور اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل ارنا، انه رغم الضغوط الدولية على قطر لكن الجانبين يحرصان على مواصلة علاقاتهما التجارية.

وتابع المسؤول الايراني، انه في هذا السياق وفي ضوء الجهود المكثفة تمت خلال الايام الاخيرة ازالة كافة القيود من مسار التعاون بين طهران والدوحة.

ولفت موسى بور الى ان عملية الصادرات تتم حاليا في جميع المجالات سوى النحاس الخام ومشتقات البنزين والنفط والغاز.

واوضح، انه طرأت قبل فترة بعض العقبات على الصادرات القطرية وبما يشمل كافة المنتجات سوى الالبسة والمنتجات الغذائية، لكن تمت ازالتها في المرحلة الراهنة.

وكانت الحكومة القطرية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه على خلفية قرار وزارة الخزانة الامريكية ستقوم فقط بتصدير المنتجات الغذائية والادوية الى ايران؛ وعليه اجرى المسؤولون الايرانيون مباحثات مع الجانب القطري لتتم ازالة هذه العقبات في الوقت الحالي.

انتهى ** ح ع