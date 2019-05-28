محافظ البنك المركزي يطالب البنوك الكورية بالكفّ عن اثارة العراقيل

واعلن همتي خلال اللقاء مع السفير الكوري الجنوبي عن استياء طهران من هذا الامر؛ مصرحا ان هكذا اجراءات مخربة مرفوضة من جانب الحكومة والشعب الايرانيين، وبما يستدعي من المسؤولين في كوريا الجنوبية اتخاذ اجراءات لتسوية هذه المشاكل وذلك نظرا لسهولة التوصل الى الاصول الايرانية لدى البلدان الاخرى.

الى ذلك، اكد السفير الكوري الجنوبي في طهران استعداد هذه السفارة للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واشار "هيان" خلال اللقاء مع محافظ البنك المركزي الايراني الى ان صناعة البتروكيمياء في بلاده بحاجة الى استيراد المكفثات الغازية من ايران؛ مؤكدا ان السفارة الكورية لدى ايران ستبذل جهدها بهدف تذليل العقبات في مسار التعاون التجاري بين البلدين.

انتهى ** ح ع