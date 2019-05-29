٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣
رمز الخبر 83331748
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اللواء سلامي يؤكد ضرورة الاستفادة من طاقات الجامعيين لاعداد الخارطة الدفاعية الشاملة للبلاد

اللواء سلامي يؤكد ضرورة الاستفادة من طاقات الجامعيين لاعداد الخارطة الدفاعية الشاملة للبلاد

طهران / 29 ايار /مايو /ارنا- اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ضرورة الاستفادة من طاقات الطلبة والاساتذة الجامعيين لاعداد الخارطة الدفاعية الشاملة من اجل مستقبل مشرق للبلاد.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الثلاثاء على هامش مراسم تكريم الطلبة الجامعيين النموذجيين ابناء الشهداء والمضحين في جامعة "العلم والصناعة" الايرانية، حول الاستفادة من الطلبة والاساتذة الجامعيين في مشاريع الحرس الثوري قال اللواء سلامي، ان للحرس الثوري عدة مجالات جيدة للاستفادة من القدرات العلمية للطلبة والاساتذة الجامعيين من ضمنها في اطار منظمات الاكتفاء الذاتي في القوات المسلحة وهي منظمات تعمل على تصنيع المعدات العسكرية.

واضاف، ان المجال الاخر للاستفادة من طاقات الجامعين هو مراكز "رشد" في اطار التعبئة، لذا علينا تقوية هؤلاء الافراد لانهم يعتبرون بمثابة النواة الاساسية العلمية والتقنية للبلاد.

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