تصدير سجاجيد ايرانية بتقنية النانو الى ۲۵ بلدا

وقال مدير شركة "فرخ سبهر" للسجاد "خشايار مهاجر شجاعي" انه خلال العام الايراني الماضي (انتهى في ۲۰ اذار/مارس۲۰۱۹) قامت الشركة بتصدير مليون و۵۰۰ الف يورو من السجاد المصنوع بتقنية النانو الى ۲۵ دولة اوروبية واسيوية وافريقية منها العراق وقطر وعمان والصين واليابان وروسيا والنمسا والمانيا وافريقيا الجنوبية.

وبين شجاعي ان الياف السجاد المصنوع بتقنية النانو تمتاز بذرات مضادة للبكتيريا التي تؤدي الى تقليل نمو البكتريا والعفن في السجاد بنسبة عالية وهي صحية جدا وخاصة بالنسبة للاطفال وكبار السن.

واضاف: أن هذا النوع من السجاد يكون مناسبا جدا للاستفادة في الدول المطلة على الخليج الفارسي بسبب ارتفاع الرطوبة فيها وان اغلب مستوردي هذه الدول ابدوا رغبتهم بشرائه من ايران.

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