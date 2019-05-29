فيلموتس يوقع عقد تدريب المنتخب الايراني رسميا

جاء ذلك في حفل توقیع آقيم في طهران برعایة الاتحاد الايراني لكرة القدم، حيث يمتد التعاقد حتى نهاية نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

بذلك سيباشر فيلموتس تدريب المنتخب الايراني الذي يتحضر لخوض مباراتين وديتين مع كوريا الجنوبية وسوريا.

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