٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٣١
رمز الخبر 83332614
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فيلموتس يوقع عقد تدريب المنتخب الايراني رسميا

فيلموتس يوقع عقد تدريب المنتخب الايراني رسميا

طهران - وقع البلجيكي "مارك فيلموتس" اليوم الاربعاء في طهران، العقد الرسمی لتدريب منتخب ايران لكرة القدم.

جاء ذلك في حفل توقیع آقيم في طهران برعایة الاتحاد الايراني لكرة القدم، حيث يمتد التعاقد حتى نهاية نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

بذلك سيباشر فيلموتس تدريب المنتخب الايراني الذي يتحضر لخوض مباراتين وديتين مع كوريا الجنوبية وسوريا.

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