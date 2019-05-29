استئنفات الرحلات الجوية بين ايران وطاجيكستان

وكانت منظمة الملاحة الجوية في طاجسكتان قد سمحت لشركة " وارش ايرلاين" الايرانية القيام برحلاتها بين مدينتي دوشنبة ومشهد ومن المقرر ان تقوم بأول رحلة لها بتاريخ 6 حزيران/يونيو القادم .
انتهى**م م**2041**
طهران – أعلنت شركة طيران طاجيكستان عن استئناف الرحلات المباشرة بين إيران وطاجيكستان وذلك بعد توقف استمر ثمانية أشهر بسبب مشاكل فنية.
وكانت منظمة الملاحة الجوية في طاجسكتان قد سمحت لشركة " وارش ايرلاين" الايرانية القيام برحلاتها بين مدينتي دوشنبة ومشهد ومن المقرر ان تقوم بأول رحلة لها بتاريخ 6 حزيران/يونيو القادم .
انتهى**م م**2041**
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