استئنفات الرحلات الجوية بين ايران وطاجيكستان

وكانت منظمة الملاحة الجوية في طاجسكتان قد سمحت لشركة " وارش ايرلاين" الايرانية القيام برحلاتها بين مدينتي دوشنبة ومشهد ومن المقرر ان تقوم بأول رحلة لها بتاريخ 6 حزيران/يونيو القادم .

انتهى**م م**2041**