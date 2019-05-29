الصبر الاستراتيجي والاستعداد الدفاعي لإيران يمنعان تحقق مطالب الفوضويين في المنطقة

في رده على ادعاءات بولتون خلال زيارته أبوظبي التي اتهم فيها إيران بالضلوع في الهجوم التي تعرضت له عدة ناقلات نفط في ميناء الفجيرة الإماراتي نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشده هذه الأقوال معتبرا اياها وليدة الأفكار المخربة لفريق "بي" المعادي لإيران.

وقال : إن طرح هکذا ادعاءات هزيلة و من شخصین هما فی فریق " بی " المعادي لایران لیس بالأمر العجیب.

وأضاف موسوي، ليعلم السيد بولتون كذلك أمراء الحرب والفوضويين " أن الصبر الاستراتيجي والاستعداد الدفاعي لإيران الناجم عن ارادة شعب عظيم سيمنع تحقق مطالبهم لإيجاد الفوضى في المنطقة.

وأفادت إرنا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خلال زيارته للامارات قال للصحفين في ادعاء عار عن الصحة " أنه لايساوره الشك أن إيران وراء الهجوم على ناقلات النفظ في ميناء الفجيرة الإماراتي".

انتهى**م م**2041**