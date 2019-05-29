عراقجي: لم ولن تكون هناك اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا

واشار عراقجي الى ان استنتاج مراسل الوكالة الروسية الذي اجرى مقابلة معه في الدوحة يوم امس الثلاثاء، كان خاطئا وقال، انه "مثلما اعلنا مرارا لم ولن تكون هنالك اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للحوار والتفاوض مع جميع دول منطقة الخليج الفارسي من اجل خفض التوتر وارساء علاقات متوازنة وبناءة مبنية على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة".

ونقلت وكالة "ريانوفوستي" عن عراقجي قوله "اننا نامل بالحوار لكننا في ذات الوقت على استعداد للحرب".

وكان قد أكد عراقجي، ان ايران على استعداد تام لکلا السیناریوهین وأي مسار.

إنتهي**أ م د