قيادي في حماس : ورشة البحرين تأتي في سياق تطبيق صفقة القرن

وقال الحية في تصريح خاص لمراسل "ارنا" على هامش جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بغزة : أن الرسالة التي يريد ان يوجهها المجلس التشريعي اليوم ونواب المجلس ان هذه صفقة لن تمر وهذه صفقة تضر بالقضية الفلسطينية.

وأضاف : نحن كشعب موحدين بكل أطيافه ضد الصفقة والعرب في قرارهم الرسمي في جامعة الدول العربية رفض هذه الصفقة .. لذلك ننطالب كل الاشقاء وكل المحبين للحق الفلسطيني مقاطعة هذه الورشة وعدم التجاوب معها لأنها تأتي بشكل واضح لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر الحية ان الوحدة الحقيقية بين الفصائل مطلوبة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة كل المخاطر و وضع استراتيجية موحدة للعمل المشترك في كل المجالات لمواجهة هذه الصفقة.

وخاطب القيادي في حركة حماس "كل المدعوين والمشاركين" في ورشة البحرين بمن فييهم الذين اعلنوا والذين لم يعلنوا ا مقاطعة هذه الورشة بوصفها تضر بالقضية الفلسطينية؛ قائلا : نحن نقول امام العالم من يحب فلسطين ومن يحب الاقصى والقدس لا يشارك في هذه الصفقة .. نتمنى على الجميع المقاطعة وعدم المشاركة فيها.

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