عراقجي: آن الأوان لإتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة تبعات الحظر

وجاء ذلك، خلال إستقبال عراقجي اليوم الأربعاء نظيره الروسي "سيرغي ريابكوف".

وناقش الجانبان خلال اللقاء، آخر التطورات فيما يخص الإتفاق النووي وإجراءات الجمهورية الإسلامية في خفض تعهداتها بالنسبة لهذا الإتفاق؛ مؤكدين ضرورة إستمرار المشاورات بين الأطراف الأخرى للإتفاق وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين هذه الدول والجمهورية الإسلامية، بهدف ضمان مطالب إيران وإزالة أنواع الحظر اللا قانوني المفروض عليها من قبل أميركا.

وفيما أشار مساعد وزير الخارجية خلال اللقاء الى العقبات التي تحول دون تنفيذ الإتفاق النووي، ذكّر بأنه قد آن الأوان لإتخاذ الأطراف الأخرى للإتفاق النووي، إجراءات ملموسة وعملية لإزالة تبعات الحظر الأميركي.

من جانبه، ثمن مساعد وزير الخارجية الروسي سياسة ضبط النفس المتخذة من قبل إيران على مدى العام الماضي؛ مؤكدا ضرورة إستمرار بلاده في دعمها للإتفاق النووي وقال، "ان روسيا ستواصل جهودها للحفاظ على هذا الإتفاق".

واتفق الجانبان خلال اللقاء على مواصلة مشاوراتهما الوثيقة والمكثفة في كافة المستويات وعقد لقاءات أخرى في ذات السياق، قبل إقامة الإجتماع المقبل للجنة الإيرانية-الروسية المشتركة حول الإتفاق النووي.

إنتهي**أ م د