قائد الثورة يستقبل جمعا من أساتذة الجامعات في البلاد

وجاء ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، حيث استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية حشدا من أساتذة الجامعات والباحثين والنخب الجامعية في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
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طهران/29 أيار/مايو/إرنا- استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء، جمعا من اساتذة الجامعات والباحثين والنخب الجامعية في العاصمة طهران.
وجاء ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، حيث استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية حشدا من أساتذة الجامعات والباحثين والنخب الجامعية في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
إنتهي**أ م د
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