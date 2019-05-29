قائد الثورة يستقبل جمعا من أساتذة الجامعات في البلاد

وجاء ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، حيث استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية حشدا من أساتذة الجامعات والباحثين والنخب الجامعية في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.

وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.

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