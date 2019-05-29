ظريف: القدس ليست ملكا لأميركا لتمنحها ولا لإسرائيل لتستحوذ عليها

طهران/29 أيار/مايو/إرنا- كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء، ان القدس ليست ملكا لأميركا لتمنحها لأحد ولا هي متعلقة بإسرائيل لتهيمن وتستحوذ عليها ولا تتعلق بشركاء الجريمة القساة الذين يسعون لشرائها.

وأكد ظريف، ان القدس متعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني وليس بغيرهم. واضاف، "ان التاريخ اثبت بانه کل من يتجاهل هذه (الحقيقة) سيمنى بهزيمة مخزية"؛ مؤكدا وقوف ايران الى جانب الشعب الفلسطيني. إنتهي**أ م د