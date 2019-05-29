السفير الصيني في طهران يودع ظريف ولاريجاني بنهاية مهامه الدبلوماسية

كما التقى السفير الصيني لدى ايران برئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" مودعا اياه بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في طهران.

واكد بانغ سن في لقائه لاريجاني انه حقق تعاونا جيدا مع "الاصدقاء الايرانيين" طيلة الاعوام الخمسة الماضية؛ واصفا العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة بانها شهدت نموا مستداما حيث الزيارات المتبادلة المكثفة والهادفة الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

وفيما نوه بتراجع قدرات الولايات المتحدة في المستقبل وفوز الجانبين الايراني والصيني، اكد بانغ سن انه رغم محاولات امريكا لعرقلة مسار العلاقات بين ايران والصين لكنه متفائل حيال مستقبل العلاقات الثنائية، وان السفير الصيني الجديد سيواصل الخطوات لتحقيق اهداف البلدين.

الى ذلك، اشاد لاريجاني بجهود السفير الصيني التي وصفها بالمؤثرة في سياق تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وبكين؛ متطلعا الى تحديد اطر وافاق واضحة في مجال العلاقات الثنائية من خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

انتهى ** ح ع