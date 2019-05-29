الخارجية الصينية : لا يحق لواشنطن التدخل في التعاون النفطي بين بكين وطهران

واصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاربعاء، بيانا اشار فيه الى التحذيرات التي وجهتها الحكومة الامريكية اليوم الى هونغ كونغ بشأن التعاون مع ناقلة النفط الايرانية؛ واصفا هذه التحذيرات بانها غير قانونية.

وجاء في بيان الخارجية الصينية ايضا، ان الصين ترفض بشدة الاجراءات الاحادية والحظر واصدار الاحكام المسبقة من جانب الولايات المتحدة الامريكية.

في سياق متصل، اعلنت الدائرة الاقتصادية والتجارية في هونغ كونغ عبر بيان لها، بانها لا تستطيع تنفيذ الحظر الامريكي الاحادي، رغم التزامها بالقرارات الصادرة عن منظمة الامم المتحدة.

انتهى ** ح ع