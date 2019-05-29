قائد الثورة: التفاوض تكتيك اميركا لاستكمال استراتيجية الضغط على ايران

وخلال استقباله حشدا من الاساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية في البلاد اليوم الاربعاء، قال سماحته، ان طريق المواجهة هو ان يستخدم الطرف المقابل لهم اداة ضغطه لتقليل الضغط على نفسه ولكن لو خدع بدعوة التفاوض وتصور انه لا حاجة له لادوات الضغط سينزلق حينها ويتدهور وذلك يعني الخسارة الحقيقية.

واشار قائد الثورة الى قدرات البلاد النووية والعلمية واضاف، ان قدراتنا نووية وعلمية ولا نسعى وراء السلاح النووي، ليس بسبب الحظر واميركا بل من منطلق مبادئنا اذ نعتبره حراما من الناحية الفقهية والشرعية.

وقال، ان البعض كانوا يقولون ننتج السلاح النووي ولكن لا نستخدمه؛ وهذا القول خاطئ ايضا لاننا ننتجه بثمن باهظ ولا نستخدمه والطرف الاخر يعلم ايضا باننا لن نستخدمه وهو ما يجعله بلا تاثير بالنسبة لنا.

واكد بان قرار المجلس الاعلى للامن القومي يجري تنفيذه في الوقت الحاضر ومن ثم سيتم اتخاذ ما يقتضي الحال وقال، ان التوقف في هذا الحد لا معنى له ولكن هذا القرار يكفي في الوقت الحاضر ولو اقتضى الحال سنستخدم من ثم ادوات لاحقة.

يتبع ** 2342