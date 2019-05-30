نداء الدعوة الى ارساء العدالة في العالم الإسلامي ينبع من مقاومة الشعب الايراني

وفي بيان صادر اليوم الخميس، اهابت جمعية رجال الدين المجاهدين في ايران بالشعب الايراني ليجسد مشاركة ملحمية في مسيرات يوم القدس العالمي لهذا العام (الجمعة القادم - 31 ايار/ مايو الحالي).

واضاف البيان : ان القدس الشريف هو مصدر الدعوة الى مقارعة الاستكبار ومكافحة الظلم وارساء الحق، وهو يوم الاسلام والامة الاسلامية؛ يوم القدس يوم صحوة الشعوب الاسلامية والدفاع عن حقوق الانسان؛ يوم القدس هو يوم الوحدة بين المسلمين ويوم الصمود والمقاومة ويوم الانتصار.

واكد البيان، ان التطلعات الفلسطينية ونداء الدعوة الى ترسيخ العدالة الذي ذات صيته قي ارجاء العالم الاسلامي اليوم، والآمال بتحقيق النصر وعودة اللاجئين الفلسطينيين الشامخة كل ذلك ينبع من يقظة ومقاومة الشعب الايراني العظيم.

وذكر البيان، ان جمعية رجال الدين المجاهدين اذ تقدم اسمى آيات التحية الى ابناء الشعب الايراني، تؤكد بانها ستشارك الى جانب هذا الشعب الابي في مسيرات يوم القدس العالمي الكبرى لتعبّر عن رفضها لـ "صفقة القرن"؛ سائلة الباري تعالى بالنصر العاجل للامة الاسلامية.

انتهى** ح ع