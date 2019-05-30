الشباب الافغاني ينظم ملتقى "الامام الخميني (رض) ويوم القدس .. الاهداف والانجازات"

وافاد مراس "ارنا في كابول، ان هذا الملتقى لقي استقبالا ومشاركة واسعة من قبل انصار المقاومة الفلسطينية في افغانستان.

ويضاف هذا الحدث الثقافي الى العديد من الملتقيات والنشاطات التي اقيمت خلال الاسبوع الماضي وهي مستمرة لغاية يوم غد الجمعة، حيث الذكرى السنوية ليوم القدس العالمي، في ارجاء العاصمة الافغانية لاستعراض تعاليم الامام الخميني (رض) حول هذه المناسبة العظيمة.

ومن ميّزات هذه النشاطات يشار الى الحضور الواسع للشباب المؤمن والموالي للثورة الاسلامية ومؤسسها الراحل ونهج المقاومة، الى جانب النساء بمن فيهن طالبات الجامعات وتلميذات المدارس؛ وذلك رغم محاولات الامريكان الذين كرّسوا جلّ طاقاتهم منذ احتلال افغانستان حتى اليوم لثني شعبه عن مواصلة نهج المقاومة والصمود.

ونوّه المتحدثون في ملتقى اليوم بأهمية الوحدة بين المسلمين بوصهفا السبيل الوحيد لتخلص المجتمعات الاسلامية من الخمول والكسل.

انتهى ** ح ع