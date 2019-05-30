آية الله جنتي : امريكا آيلة الى السقوط ببركة دماء الشهداء

جاء ذلك في رسالة بعثها اية الله جنتي اليوم الخميس الى ملتقى "نهضة الخامس عشر من خرداد 1342 هـ. ش/ 5 حزيران 1963 ميلادي"، المقام في الجامعة الحرة الاسلامية بمدينة ورامين (جنوبي العاصمة طهران).

واضاف رئيس مجلس خبراء القيادة في رسالته، نحن (في الجمهورية الاسلامية) ننعم بالعزة والكرامة والقوة، وتمكنا من كسر الاقتدار الامريكي واركاعها لتتجه اليوم نحو السقوط؛ مؤكدا ان هذه الانجازات تحققت ببركة دماء الشهداء.

واحيى رئيس مجلس خبراء القيادة في جانب اخر من رسالته، ذكرى الشهداء ولاسيما شهداء نهضة الخامس عشر من خرداد، مؤكدا ان هؤلاء الابرار يقفون الى جانب الانبياء والصالحين.

وتابع، ان الشهداء علموا الاجيال من بعدهم بانهم طالما واصلوا المضي على خطى ولاية الامام المنتظر (عج) فلاخوف عليهم وسينتصرون على اعدائهم قطعا.

انتهى ** ح ع