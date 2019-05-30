ممثل الجهاد الاسلامي في ايران : وحدة المسلمين ستفشل مخطط صفقة القرن

وفي تصريح له اليوم الخميس بندوة "الحركات الاسلامية في مواجهة صفقة القرن" في محافظة قم المقدسة (جنوب العاصمة طهران)، لفت "ابو شريف" الى ان مخطط صفقة القرن شكل فرصة ذهبية لامريكا و"اسرائيل" وسط الخلافات الراهنة بين الدول الاسلامية.

وتابع، ان امريكا والكيان الصهيوني يحاولان استغلال هذه الخلافات لتمهيد الطريق امام مشروع التطبيع وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

كما اكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، ان السعودية والامارات ومن خلال انفاقهما المبالغ الطائلة تحولتا اليوم الى اعداء للشعب الفلسطيني.

واضاف، ان فلسطين اليوم تواجه مؤامرة كبرى للقضاء على الحركات الاسلامية، وان التصدي لهذه المؤامرات ليس بالامر السهل.

واوضح ابو شريف، ان من اهم المشاكل التي تعاني منها الحركات الاسلامية اليوم يكمن في عدم تشخيص الاعداء الحقيقيين؛ داعيا هذه الحركات الى التأسي بالجمهورية الاسلامية في تحديد وتشخيص الاعداء.

واردف، ان ايران الاسلامية ومن خلال تحديد دقيق لاعدائها لم تنحرف عن اهدافها ومسارها اطلاقا.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اعرب ممثل الجهاد الاسلامي في ايران عن انتقاده لمواقف بعض الدول الاسلامية من القضية الفلسطينية؛ مبينا انه ينبغي على الامة الاسلامية،كما يقوم الغرب بتجنيد طاقاته في الدفاع عن الكيان الصهيوني، ان تتحد وتتماسك في مواجهة المؤامرات الغربية ودعم تطلعات القدس الشريف.

انتهى ** ح ع