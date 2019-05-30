اسلام اباد تعقد اجتماعا مشتركا بمشاركة طهران لمناقشة موضوع اللاجئين الافغان

اسلام اباد/ 30 ايار / مايو / ارنا – اعلن وزير شؤون الولايات والمناطق الحدودية في حكومة اسلام اباد "شهريار خان افريدي" ان باكستان تعتزم عقد اجتماع مشترك بحضور ممثلين من ايران وافغانستان لمناقشة شؤون اللاجئين الافغان.

واوضح المسؤول الباكستاني، ان الاجتماع سيعقد في 17 حزيران / يونيو القادم للبحث في موضوع العودة الطوعية لـ 840 الف لاجئ افغاني يقطنون في باكستان الى بلادهم؛ وذلك بحسب الوكالة الباكستانية الرسمية للانباء.

ولفت افريدي، الى ان وفدا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة سيشارك في هذا الاجتماع ايضا.

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