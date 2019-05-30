قيادات فلسطينية : يوم القدس العالمي... صرخة الامام الخميني للتاكيد على مركزية القدس وقضية فلسطين

وكان نص دعوة الامام الخميني في تموز من العام 1979 م فهو: "أدعو جميع مسلمي العالم الى اعتبار آخر جمعة من شهر رمضان المبارك التي هي من أيام القدر ويمكن أن تكون حاسمة في تعيين مصير الشعب الفلسطيني يوما للقدس، وأن يعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمي للمسلمين دفاعهم عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم".

ويقول القيادي في حركة حماس "إسماعيل رضوان" إن يوم القدس العالمي يمثل يوما لوعي الأمة العربية والاسلامية بأن القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين مسرى النبي صل الله عليه وسلم في خطر.

ويضيف رضوان " نحن نثمن دور ايران في دعم المقاومة وجعل هذا اليوم كيوم لتذكير الشعوب العربية والاسلامية بأن لهم تاريخ، وأن لهم قبلة وأن لهم ثوابت على أرض فلسطين يجب أن تتظافر كل جهود الأمة للدفاع عن القدس وفلسطين وخاصة اننا نعيش فصول صفقة القرن".

ويؤكد القيادي في حركة حماس على أن "القدس كانت وما زالت ستبقى فلسطينية عربية اسلامية ولن تمر صفقة القرن لو على ارواحنا واجسادنا"، داعيا الأمة لشد الرحال إلى المسجد الاقصى ولتشكيل جيش القدس تحرير القدس وفلسطين .

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