مراجع التقليد يدعون للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي

وفي السياق، اشار المرجع الديني اية الله "ناصر مكارم شيرازي" الى ضرورة المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي، قائلا : من الضروري على الجميع صغارا وكبار رجالا ونساء شيوخا وشبابا المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي وبهذا فهم ينصرون فلسطين والقدس الشريف .

واعتبر اية الله مكارم شيرازي تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي مبادرة تاريخية ورمزا لتخليد القضية الفلسطنية ومبادئ القدس الشريف.

الى ذلك، دعا المرجع الديني الاخر في قم اية الله "حسين نوري همداني" مسلمي العالم للمشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي؛ واصفا اياها بانها تبيان لعظمة الاسلام في مواجهة الاعداء.

وقال ايضا : ينبغي على مسلمي العالم المشاركة بكل قوة وانسجام في المسيرات؛ مبينا ان الكيان الصهيوني يلفظ انفاسه الاخيرة.

في سياق متصل، اشار المرجع اية الله "جعفر سبحاني" الى القدس الشريف على انها اولى قبلة المسلمين، وقال ان الصهاينة ومن خلال صفقة القرن يسعون لامتلاك قبلة المسلمين الاولى بما يستدعي من المسلمين صدهم وابطال هذه الصفقة.

واعتبر اية الله سبحاني مسيرات يوم القدس احدى مبادرات الامام الخميني (رض)، داعيا الجميع للمشاركة في مسيرات هذا اليوم؛ ومؤكدا على ان القدس اسلامية وستبقى كذلك.

وفي بيان بالمناسبة ايضا، اكد المرجع الديني اية الله "سيد محمد علوي كركاني" على الشعب الايراني الاسلامي العظيم المشاركة جنبا الى جنب الشعوب الاسلامية الاخرى في مسيرات يوم القدس العالمي واحياء هذا اليوم العظيم، لتجديد العهد مع قائد الثورة الاسلامية في هذه الظروف التي تمارس امريكا ضغوطها ضد ايران الاسلامية، ورفع لواء المقاومة وتدريد هتافات الموت لامريكا والموت لاسرائيل.

انتهى**م م/ ح ع**