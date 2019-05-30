ايران تفند مزاعم السعودية بشان التدخل في شؤون الدول الاخرى

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان نجفي الذي يرأس الوفد الايراني الى القمة الرابعة عشرة لرؤساء الدول الاعضاء في منطقة التعاون الاسلامي المنعقد في جدة، نفى بشدة مزاعم وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف خلال كلمة افتتاح اجتماع وزراء خارجية القمة والذي اتهم ايران بـ "التدخل في شؤون البلدان الاخرى"؛ على حد تعبيره.

وقال هذا المسؤول في الخارجية الايرانية، "ان الجمهورية الاسلامية اذ تنفي الاتهامات الموجهة من وزير الخارجية السعودي خلال هذا الاجتماع، تأمل بوصفها احدى الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاسلامي بان يسهم هذا الاجتماع الذي يعقد خلال شهر رمضان المبارك، في تعزيز الوحدة بين الامة الاسلامية وان يركز على القضية الرئيسية وذات الاولوية في العالم الاسلامي اي القضية الفلسطينية".

يذكر انه بالتزامن مع الاعلان عن انضمام ايران الى الاتفاق على وثيقة التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اليوم، اعلن رئيس الوفد الايراني الى هذا الاجتماع تحفظه الرسمي على بعض النقاط المدرجة في هذه الوثيقة والتي من شأنها ان تلمح الى التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وقدم مذكرة في هذا الخصوص الى امانة المنظمة لتوثيقها ضمن الوثائق الرسمية لهذا الاجتماع.

انتهى ** ح ع