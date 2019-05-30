سفير ايران في كازاخستان : من الضروري اعادة النظر في هيكلية الامم المتحدة

واعتبر صابري اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح مؤتمر "نموذج الامم المتحدة" الدولي في كلية اوراسيا الكازاخستانية، ان تغيير هيكيلة الامم المتحدة واعادة النظر في وثائقها يشكل مطلبا لدى الكثير من الدول.

واضاف، ان هذا التغيير يجب ان يكون مطابقا للاسس الديمقراطية وبعيدا عن النفوذ وعلى مبدأ المساواة بين الدول واحترام ثقافاتها وان ياخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان جميعا.

وبيّن سفير الجمهورية الاسلامية في كازاخستان انه وبعد مرور اكثر من سبعين عاما على ميثاق الامم المتحدة فانه لازلت هناك بعض الدول تقوم باجراءات مغايرة للمعايير والمواثيق الدولية.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ليوم الجمعة طلاب جامعات من 150 دولة في العالم بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى**م م/ ح ع**