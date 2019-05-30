برلمانية ايرانية تلتقي بنائب رئيس برلمان فنلندا

وخلال لقائها نائب رئيس برلمان فنلدا " باولا ريسيكو"، اكدت السيدة "مافي" على ضرورة تنمية العلاقات بين ايران وفلندا في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية.

كما قدمت البرلمانية الايرانية التهاني بمناسبة اجراء الانتخابات البرلمانية في فلندا وقالت ان الدبلوماسية البرلمانية لها اهمية كبيرة في تنمية العلاقات الشاملة بين الدول.

وتطرقت مافي الى نكث العهود والاجراءات الاحادية الامريكية ضد ايران؛ مصرحة ان استقرار الامن والسلام في العالم يستلزم الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها جميع الدول المنظوية في منظمة الامم المتحدة.

من جانبه، اشار نائب رئيس البرلمان الفنلندي " باولا ريسيكو" خلال اللقاء الى اهمية العلاقات البرلمانية واصفا دور مجموعتي الصداقة بين البلدين ايجابيا، ومؤكدا على ضرورة تطوير و استمرار العلاقات البرلمانية الثنائية.

واعتبر ريسيكو مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في فنلندا بانها منقطعة النظير وقال ان المرأة حصلت خلال الانتخابات الاخيرة على 47% من مقاعد البرلمان .

كما اكد نائب رئيس البرلمان الفنلندي على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها التجارية والتعليمية .

انتهى**م م/ ح ع**