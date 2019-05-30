الخارجية الروسية تدعو اطراف الاتفاق النووي الى ضبط النفس

واضاف البيان، ان روسيا وايران تأملان في اصلاح الامور ذات الصلة بالاتفاق النووي، وان اجتماع اللجنة المشتركة "لخطة العمل المشترك الشاملة" يساعد في هذا الخصوص؛ فضلا عن ان اللقاء بين ريابكوف ومساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تطرق بشكل خاص الى الاوضاع المحيطة بايران والافاق المستقبلية للاتفاق النووي.

ولفت البيان، الى ان الشركاء الايرانيين يعلمون بمواقف الجانب الروسي؛ وبما يستدعي اولا اجراء دراسة شاملة بشان ظروف تنفيذ البنود المتفق عليها في اطار الاتفاق النوي وايضا تنفيذ الاتفاق حول تيسير اليات التعاون التجاري والاقتصادي مع ايران، والذي اكد عليه وزراء الدول الاعضاء في الاتفاق النووي خلال بيانهم الصادر في 6 يوليو و24 سبتمبر 2018.

واضافت الخارجية الروسية، انه تم في لقاء طهران ادانة امتناع امريكا من تنفيذ تعهداتها قبال الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وايضا محاولاتها في وضع العراقيل امام الاتفاقات الحاصلة في اطار الاتفاق النووي والتهديد بفرض الحظر على الالمم المتحدة وايضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاعضاء فيها.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الروسية ايضا، ان الجانبين الايراني والروسي اتفاقا على مواصلة الاتصالات المكثفة بينهما حول الاتفاق النووي وتعزيز التنسيق الثنائي بشتى المجالات في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع