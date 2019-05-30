وزير الداخلية : مسيرات يوم القدس هذا العام ستكون اكثر شموخا من اي وقت مضى

وفي تصريح للمراسلين اليوم الخميس، اعتبر رحماني فضلي المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس بانها تبلور لروح التماسك والتآلف بين الامة الاسلامية وتجسيد لاداء المسؤولية الدينية المتمثلة في الاهتمام بأمور المسلمين.

واضاف، ان دور الثورة الاسلامية والامام الراحل (رض) في احياء هذه الشعيرة الاسلامية الهامة واتباع تعليمات النبي الاكرم (ص) بضرورة الاهتمام بشؤون المسلمين، انه ليبعث على الفخر والاعتزاز للمسلمين في ايران.

واضاف، انه نظرا للظروف الراهنة حيث المؤامرات الصهيونية التي دخلت حيّز التنفيذ بدعم سافر من الادارة الامريكية عدوة الانسانية لمعاداة بلدان المنطقة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية القوية، فإن مشاركة الشعب الايراني بكافة شرائحه الدينية والمذهبية واطيافه السياسية في مسيرات يوم القدس العالمي ستسطر ملحمة عظيمة في الدفاع عن وحدة الاراضي والتمساك الوطني وبالتالي تعزيز الامن الوطني وتحقيق مصالح البلاد.

انتهى ** ح ع