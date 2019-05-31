رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي: القدس، قضية الهية تتعلق بمقدسات ديننا الاسلامي

وقال الآلوسي في تصريح خاص لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) حول يوم القدس العالمي، انه "من الحسنات الكبيرة والكثيرة للثورة الاسلامية في ايران، ان سمت آخر جمعة من كل رمضان بيوم القدس العالمي، لتبقى قضية القدس خالدة في اذهان الامة الاسلامية، واعتقد ان هذه الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك ستكون مميزة في وقوف الامة الاسلامية بعيدا عن الحكومات".

وأضاف "اليوم المسلمون يرون بام اعينهم كيف ان الجمهورية الاسلامية تقف مع قضاياهم الكبرى، وخاصة يوم القدس، وكيف تخلى ومع الاسف اغلب حكام العرب عن مقدساتهم وعن الامانة، فالاسلام هو امانة، والقدس أمانة".

واشار الآلوسي الى ان "قضية القدس، قضية الهية وهي قضية تتعلق بمقدسات ديننا الاسلامي، ولاتنتهي حتى بانتهاء كل المسلمين، هذه قضية لاتنتهي الا باحقاق الحق، لانه حق يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وان الله غالب على أمره".

وأوضح "نحن ننتظر ان يكون يوم تحرير القدس قريب، ويوم توحيد صفوف الامة ووحدة كلمة المسلمين قريب، ونسأل الله ان ينصر الشعب الايراني على اعدائه ويفك عنهم الحصار ويفرج عنهم بأذنه تعالى".

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