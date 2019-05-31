برلمانية عراقية: يوم القدس العالمي هو يوم مقدس للمسلمين جميعا

وقالت التميمي في تصريح خاص لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) : ان "القدس هي قضية كل المسلمين، والكل يؤمن بان فلسطين هي دولة لها حق تقرير مصيرها، وقضية القدس بالنسبة لنا هي قضية مصيرية، ويوم القدس هو يوم مقدس بالنسبة للمسلمين جميعا".

واضافت "ان شاء الله سيتحقق حلمنا جميعا باليوم الذي ترجع فيه القدس لاهلها، لان قضية فلسطين هي غصة في القلب، ونتمنى لاشقاءنا الشعب الفلسطيني كل التقدم والازدهار".

وناشدت التميمي جميع المسلمين في العالم، قائلة "ونحن على اعتاب يوم القدس العالمي، نهيب بجميع المسلمين بالخروج والتعبير عن مواقفهم في هذا اليوم، فخروجهم يعطي رسالة مقدسة مفادها ان قضية فلسطين حية في ضمائرنا ولن تنسى ابدا".

وشددت النائبة في البرلمان العراقي عن كتلة بدر، على انه "يجب ان تعرف اجيالنا الجديدة، التاريخ وانعكاساته المستقبلية، لذلك يجب ان تكون هنالك وقفة جادة في يوم القدس العالمي، للتعبير عن ارادة الشعوب الاسلامية".

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