جاسم الجزائري: يوم القدس العالمي يقض مضاجع الصهيونية العالمية والكيان الاسرائيلي

وأكد الجزائري في تصريح خاص لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) على ان "يوم القدس هو واحدة من الحالات التي تقض مضاجع الصهيونية العالمية والكيان الاسرائيلي، لانه هناك حملة وتسارع كبير على عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني تقوده بعض الانظمة العربية المرتبطة مع الكيان الصهيوني والتي بدأت تتصارع في هذا الجانب مع شديد الاسف".

وأضاف ان "احياء يوم القدس اصبح من الضروريات خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة، وهو ايصال رسالة مفادها ان الشعوب الاسلامية والعربية مازالت وتبقى تعتبر فلسطين هي البوصلة، وتصبوا الى ذلك اليوم الذي لابد ان تتحرر فيه القدس".

واوضح عضو المكتب السياسي لكتائب حزب الله في العراق، ان "هذه الثورة الايمانية العظيمة التي تتواجد في نفوس شعوب المنطقة والتي تهب جميعا في يوم القدس العالمي لتقول نحن نتطلع الى ذلك اليوم الذي نقف فيه صفا واحدا من اجل تحرير فلسطين المغتصبة".

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