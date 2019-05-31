برلمانية عراقية: يوم القدس العالمي هو صرخة مدوية تنذر المتاجرين بالقضية الفلسطينية

وقالت الهلالي في تصريح خاص لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا)، : ان "يوم القدس العالمي هو يوم اتحاد المسلمين في كل ارجاء المعمورة لتحقيق الانتصار الكبير على الصهيونية العالمية، وهو يوم انطلاق صرخة الحق المدوية التي تنذر المتاجرين بقضية المسلمين المصيرية، واللاهثين وراء الذل والخنوع والتطبيع".

وأشارت "على المسلمين في كل العالم، اين ما وجدوا، في اي بقعة من بقاعة، ان يخرجوا ويقفوا صفا واحدا في يوم القدس العالمي ليجددوا العهد مع الله عزوجل ومع رسوله الكريم، باننا لم ولن نتخلى عن قبلتنا الاولى، القدس العزيزة".

وأكدت الهلالي على ان "قضية فلسطين هي قضية امة، وهي قضيتنا المصيرية التي تسكن ضمائرنا وقلوبنا ولن يهدأ لنا بال الا بتحريرها واعادتها الى احضان الامة الاسلامية، نقولها كما قالها سيدنا ومولانا الامام الحسين (عليه السلام) هيهات منا الذلة".

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