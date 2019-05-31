مسؤول عراقي: التحشيد ضد ايران اليوم هدفه ان تتخلى عن يوم القدس العالمي

وقال الجابري في تصريح خاص لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) : ان "يوم القدس العالمي هو يوم الاسلام، ومانشاهده اليوم من تحشيد ضد الجمهورية الاسلامية في ايران هو لكي تتخلى الجمهورية الاسلامية عن يوم القدس ويتخلى المسلمون عن قبلتهم الاولى".

واضاف، انه "جاء الامام الخميني (قدس سره) ومن بعده الامام الخامنئي (دام ظله) ليؤكدا على ان القدس هي وجود الامة الاسلامية وكيانها وروحها، فاذا سلبت هذه القدس فلا تبقى للامة الاسلامية لاروح ولا كيان ولا وجود".

وشدد الجابري على ان "يوم القدس العالمي، هو تذكير للعالم بأن القدس هي الامة الاسلامية واذا سلبت، فلا حياة للمسلمين بعدها".

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