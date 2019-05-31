انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في انحاء ايران

ويشارك الملايين من أبناء الشعب الايراني والشعوب الاسلامية وشعوب العالم الحرة في هذه المسيرات .

واطلق المشاركون في المسيرات التي انطلقت في انحاء البلاد شعارات التنديد بالكيان الصهيوني والاستكبار العالمي منها "الموت لاميركا" و"الموت لاسرائيل" و"الموت لآل سعود" خونة القضية الفلسطينية والقدس.

يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني (رض) دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .

انتهى ** 2342